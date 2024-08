Sokéves hagyománya van a saját szervezésű nyári táboroknak a Kecskeméti Vadaskertben, melyek mindenkor az állatok és a természet szeretetét közvetítik. Emellett külső partnereknek is vonzó táborhelyszín az állatkert.

A Vadaskerti táborozók a múlt héten is jól érezték magukat

Fotó: Bús Csaba

Zomboryné Polyák Irén igazgatóhelyettes elmondta: idén is hamar beteltek a helyek, sok a visszatérő gyerek, sőt az is gyakori, hogy nem egy, hanem több hetet is velük tölt egy fiatal. A nyolc hét alatt közel 400 gyerekkel foglalkoznak, akik zömében kecskemétiek és környékbeliek. Vannak távolabbról, akár külföldről érkezők is, akik a nagyszülőknél nyaralnak, miközben táboroznak.

A gyerekek számára a tábor egy hatalmas kaland egy gyönyörű vadregényes környezetben, miközben bepillantást nyernek a kulisszák mögé. Sokat tanulnak az állatokról, a gondozásukról, mindezt játszva és örömmel. A vadaskert fontos feladatának tartja, hogy a jövő nemzedékének figyelmét az állatok szeretetén át hívja fel az állatok védelmére, a környezetünk és a természet megóvására.