Próbaidőszak

A főigazgató elmondta: a szeptember lesz a próbaidőszak. Egyelőre abban gondolkoznak, hogy minden osztályban az eszközök egy dobozba, vagy táskába kerülnek, mely könnyen átvihető egy zárt terembe, ahol nem férnek hozzá a tanulók. Mivel sok a csoportbontás, a vándorlás napközben, így nem lehet az osztálytermekbe elzárni. Az utolsó órát tartó tanár pedig beviszi, és a tanóra végén kiosztja. Ha az adott tananyag megkívánja az okoseszköz használatát, akkor arra az órára kiosztják.

Ez az elképzelés, majd szeptember végén, levonva a tapasztalatokat döntenek arról, hogy így folytatják, vagy változásokat eszközölnek.

Ignácz Bence végül hozzátette: sok esetben a mobilokat már eddig is ki kellett tenni a tanári asztalra, most annyiban lesz változás, hogy szünetekre se kapják vissza. Számos európai országban is bevezették már az okoseszközök használatának korlátozását. A végső cél ugyanaz: ne alakuljon ki a fiataloknál függőség. Emellett az órára is jobban figyelhetnek.