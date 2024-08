Öt év kihagyás után, 12. alkalommal rendezték meg a Pannónia virágoskertje virág- és rózsakiállítást Kecskeméten, a városháza díszudvarán múlt héten. Mint arról a megnyitót követően beszámoltunk, mintegy 13 ezer színpompás virág díszítette a megújult városháza udvarát. Rigóné Kiss Éva elmondta, hogy minden kiállításnak van egy mottója, ami az összetartozást és a harmóniát jelenti. Idén ez Pannónia volt, ami egy nyugodt szigetet jelöl ebben a nyugtalan világban, ahol sok virág nyílik. Hidat is építettek, amit virágok terítettek be. Ez annak szimbóluma, hogy az itt élők képesek összefogni, és szereteteben, harmóniában élni. A kiállítás összefogás eredménye, amiben nagy szerepük volt a kecskeméti kertészeknek – emelte ki Rigóné Kiss Éva, aki a múlt heti programokról is szólt.

Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának vezetője

Fotó: Rádió 1 Gong