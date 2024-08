Új, magyar és angol nyelven elérhető szóróanyag készült a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházról – tájékoztatott honlapján a teátrum.

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A Tourinform Kecskemét irodát is üzemeltető Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület magyar és angol nyelven is elérhető, névjegykártya méretű információs kártyával jelentkezett, mely tartalmazza a térség településeiről, azok szabadidős tevékenységeiről, vendéglátóhelyeiről és szálláshelyeiről szóló praktikus információkat. Ehhez a kezdeményezéshez a kecskeméti színház is csatlakozott – olvasható a közleményében.

A kártyák Kecskemét és környéke számos frekventált helyén ingyenesen elérhetők a következő tizenegy helyszínen:

Kecskeméti Tourinform Iroda

Kecskeméti Városháza Látogatóközpont

Hírös Agóra Kulturális Központ

Cifrapalota

Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont

Kecskeméti Fürdő

Kecskeméti Vasútállomás

Hungarikum Liget - Lakitelek

Aranymonostor Látogatóközpont - Bugac

Tiszaparti Termálfürdő - Tiszakécske

Öreg Tanyacsárda - Lajosmizse

A közlemény szerint jelenleg mintegy negyven szolgáltató csatlakozott a kezdeményezéshez, de folyamatosan bővül a résztvevők köre és hamarosan további helyszíneken is elérhetők lesznek a kártyák.

További részletek találhatók az aranyhomok.hu és a tourinformkecskemet.hu honlapokon.