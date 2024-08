Abból, hogy légvonalban Kecskemétet és Nova Pratát több mint 11 ezer kilométer választja el egymástól, gondolhatjuk, hogy nem volt egyszerű útja Brazíliáig a Kecskemét Táncegyüttes tagjainak, azonban a vártnál sokkal nehezebben jutottak el a célállomásig. A táncegyüttes a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy törölt repülőjárat miatt Londonban ragadtak két napra. Ezután úgy tudták megoldani az óceán túloldalára való eljutást, hogy a csapat három részre szakadt, és Párizsból, Zürichből, valamint Lisszabonból érkeztek meg Brazíliába különböző időpontokban.

A Nemzetközi Folklór Világbajnokságon vett részt a Kecskemét Táncegyüttes

Fotó: Kecskemét Táncegyüttes Facebook-oldala

A repülőtértől a Nova Pratáig tartó 1000 kilométeres buszút ehhez képest már könnyű menet volt, majd a többnapos versenyen is remekeltek a kecskemétiek. Ahogyan a közösségi oldalukon írták, a 820 méteres magassághoz és a téli időjáráshoz gyorsan akklimatizálódtak, több fellépésük is volt, többek között a város központjában is megmutathatták magukat.

A 20. alkalommal megrendezett Nemzetközi Néptánc Világbajnokságot a Kecskemét Táncegyüttes egy orosz és egy kínai hivatásos táncegyüttest követve a harmadik helyen zárta. A világ harmadik legjobb táncegyüttesének járó díja mellett annak is örülhettek a kecskemétiek, hogy zenekaruk, Szilágyi Márton, Nagy Dóra, Szabó János és Inoka Győző elnyerte a fesztivál legjobb zenekara címet.

Az együttes a verseny után Rióba repült, majd onnan kel útra Magyarország irányába.

