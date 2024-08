Idén augusztus 20-án indul a fesztivál és augusztus 25-éig tart, betölti majd Kecskemét Főterét, a Hírös Agórától a Cifrapalotáig. A fesztivál arca egy kedves kecskepár lesz. Az első Hírös Hét Fesztivált 1934-ben rendezték meg. E kerek évfordulóra is méltán megemlékeznek, de a mai kor elvárásainak megfelelően nagy teret kap a zene, a szórakozás is.

Barta Dóra

Forrás: Rádió 1 Gong

Hírös város – Hírös Nyár

A beszélgetés elején Barta Dóra visszatekintett a nagy nyári programokra, melyet a Hírös Agóra szervezett. Júniusban kezdték a Street Food, Street Art fesztivállal, majd júliusban a Kodály Fesztivál és az EB-hez kapcsolódóan a HAdóm rendezvények jöttek. Mindhárom nagy látogatottságnak örvendett. Most, augusztus 20-án pedig indul a Hírös Hét. A folyamatosan pezsgő kulturális életre reagálva a Hírös Agóra csapata elnevezte ezt a nyarat Hírös Nyárnak.

Hívószó: 1934

A Hírös Hét Fesztivált először 1934-ben rendezték meg. Barta Dóra ennek kapcsán kifejtette: ez a fesztivál a 90 év alatt nagyon sokat változott, és egy általános fesztivállá alakult. Idén törekedtek a visszakacsintásra az 1934-es eredő pillanatokra, a régi hangulatot és a termést, régi termékeket megidézve installációkkal, kiegészítőkkel, múltidézéssel.

Gyermekek városa

Régi szlogen volt: Kecskemét a gyermekek városa. Ezt a fesztivál is komolyan veszi már évek óta. Ennek a rendezvénynek az idejére is a Főtéren felállítják az Agóra Falvát, mely a kisgyerekeknek kedvez. Kisházak, kisverdák várják majd a kicsiket. Sőt idén tovább bővül az Agóra Falva, még több elemet helyeznek ki. Házavató ünnepséget is tartanak.

Szintén a gyerekeknek, de már a nagyobbaknak kedvez a Romkert környékén az élményvár játéktár, ahol logikai, ügyességi, készségfejlesztő, mozgásos játékok érhetők majd el.

Nagykoncertek

A Hírös Hét nagy koncert ajánlata is kiemelkedő. Szerdán este Pulius Tibor, az ismert kecskeméti gitáros jubileumi koncertjére várják a közönséget. Csütörtökön fellép Rácz Gergő, pénteken az Ismerős Arcok, szombaton a Pápai Joci és vasárnap a Margaret Island. A nagykoncertek előtt a Romkertben is minden este más-más zenei program szórakoztatja a közönséget.