Dr. Kveck Péter nagykövet a találkozó elején örömmel jegyezte meg: 40 év után tért vissza Kecskemétre, ahol egykoron piarista diák volt, és nem gondolta volna, hogy ilyen szívélyes fogadtatásban részesül.

Kecskemétre látogatott a Buenos Aires-i magyar nagykövet, aki egykoron a városban volt piarista diák

Bemutatták a népkonyhát

A Wojtyla-ház részéről először Farkas Pál köszöntötte a megjelenteket, majd Kolláth Andrea röviden ismertette a karitatív intézmény munkáját, összefoglalva a 19. éve működtetett népkonyha történetét. Két évtizede mindennap 100–120 szegényt vendégelnek meg ingyen meleg ebéddel. Ebben óriási szerepe van a támogatóiknak is, akik nélkül ez nem valósulhatna meg. Lelki táplálékukról is gondoskodnak, hetente többször is kulturális és vallási témájú programokon, előadásokon vehetnek részt.

A városvezetés köszöntése

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok köszöntötte a városvezetés és dr. Salacz László országgyűlési képviselő nevében dr. Kveck Pétert. Hangsúlyozta: megtiszteltetés Kecskemét számára, hogy a Buenos Aires-i magyar nagykövet idelátogatott. Hozzátette: a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végzett öregdiákok nemcsak országunk, de szinte a világ minden táján dolgoznak. Ahogyan dr. Kveck Péter is, öregbítik az ország és Kecskemét hírnevét is.

Piarista öregdiák

Dr. Kveck Péter a köszöntők után mesélt életéről, hogyan lett a piarista diákból nagykövet, valamint kitekintést nyújtott Argentína mindennapjaira, jelenlegi politikai és gazdasági életére.

Dr. Kveck Péter 1966-ban Miskolcon született katolikus hívő családban. Továbbtanuláskor nem is volt kérdéses számára, hogy egyházi iskolában folytassa tanulmányait. A templomukban a káplán ajánlotta figyelmébe a kecskeméti Piarista Gimnáziumot, ahol ő maga is végzett. A nagykövet kecskeméti piaristáknál töltött évekre mindig szívesen gondol vissza, nagyon sok jó tanára volt. Érdeklődése a történelem, a külpolitika, az idegen nyelvek iránt már a gimiben erőteljes volt. Egyértelmű volt a számára: a diplomácia érdekli. Azt azonban tudta, hogy abban a rendszerben nem akarja az országot képviselni, várta a változásokat. Debrecenben történelem-német szakon tanult tovább. A rendszerváltás után kitárult előtte a világ, felkereste a külügyminisztériumot, hogy nagykövet szeretne lenni, ahol azt ajánlották neki, hogy ez irányban még tanuljon. Így is történt, Bécsben képezte tovább magát. 1998-tól dolgozik a Külügyminisztériumnál, a diplomáciai szolgálata során nagykövet volt Kínában és Egyiptomban, mielőtt tavaly megkapta az argentin nagyköveti posztot.