A gyerekek az egyesület vezetője, Bolvári Ferdinánd és a számos nagy versenyzőt, köztük most az olimpián szereplő Pukk Noémit útjára indító paksi szakedző, Feil Imre útmutatásai mellett sajátítják el a kajakozás, kenuzás alapjait. Ezen túl még a SUP-ot, az állva evezést, a sárkányhajó kormányzását is kipróbálhatják.

Szuper programokon ehetnek részt a gyerekek Kalocsán

Fotó: Zsiga Ferenc

A tábor bázisa a D7 közösségi ház ( Damjanich utca 7. szám alatti ingatlan, innen a D7 elnevezés), amely a Vajas-parton helyezkedik el. A kikötőhelynél Bolvári Ferdinánd, a kalocsai Gerillakertész Egyesület elnöke vidám gyerekzsivaj közepette fogadott bennünket.

– Tizenhárom éve Gerillakertész mozgalomként indultunk, de már jó ideje egyesületként működünk. Nyolc éve minden nyáron két alkalommal szervezzük meg a kajak-kenu tábort, mert fontosnak tartjuk a gyerekek természethez, vízhez szoktatását, a fiatalok aktív életmódra nevelését. Idén a mostani a második táborunk, általában harminc gyereket fogadunk. A fiatalokat hétfőtől péntekig az összes vízieszközünkkel megtanítjuk a „vízen járni.”. Elsősorban kalocsai gyerekek vannak nálunk, de a mostani táborba érkeztek gyerekek Németországból, Dunakesziről, Győrből is. A gyerekek számára teljes mértékben biztonságossá tesszük a vízen tanulást és közlekedést. Minden gyerek már a partot is csak mentőmellényben közelítheti meg. A 18 év fölöttieknek, különösen a jól úszóknak nem kötelező az úszómellény, de azért nekik is ajánljuk. Már csak azért is, mert a kezdőknél borítékolva van, hogy vízbe fognak esni. Amiket itt látunk, ezek versenykajakok, és ezeknek bizony nagyon nehéz a megülése. Aki még nem ült benne, szinte biztos, hogy a vízbe fordul, de hogy ne legyen ijedtség, erre fölkészítjük. Természetesen ott van rajtuk a nagyon biztonságos mellény, ami a víz fölött tartja őket – mondta Bolvári Ferdinád.