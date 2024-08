A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő megmérettetéssel Pintér Jenőnek, az idén májusban elhunyt mentő-szakápolónak kívánnak emléket állítani a szervezők.

Jótékonysági futás a szállási mentők javára

Fotó: Gulyás Sándor

– Pintér Jenő bajtársunk kiváló sportember volt, aki nyugdíjba vonulását követően is segítette a Szabadszállási Mentőalapítvány munkáját. A kezdetektől oroszlán részt vállalt feleségével a jótékonysági futás megszervezésében, lebonyolításában is – mondta el hírportálunk érdeklődésére Asbóth György főszervező, a Szabadszállási Mentőalapítvány kuratóriumának tagja.

A jótékonysági futóverseny helyszíne ezúttal is a vásártér lesz, innen startolnak el a résztvevők és itt is érnek majd célba. – A hagyományoknak megfelelően 400 méteres, illetve 6, 10, 21 kilométeres távok közül választhatnak a gyermekek és a felnőttek. A 2, 5, 10 kilométeres távokat futva, kerékpárral, görkorcsolyával is lehet teljesíteni. Távonként az első három helyezett díjazásban részesül, a városi távon befutók érmet kapnak. A rendezvény ideje alatt az érdeklődők megismerkedhetnek a mentők munkájával, többek között kötözési módokkal és az újraélesztéssel. A jótékonysági rendezvény bevételét a gépkocsivezetők vezetéstechnikai tréningjének finanszírozására, illetve az ápolók továbbképzésére fordítjuk – tette hozzá Asbóth György.

Archív-felvétel

Fotó: Gulyás Sándor

A jótékonysági sportrendezvény a tervek szerint a jövő évben sem fog elmaradni, hozzájárulva ezzel is a szabadszállási mentők eszközállományának fejlesztéséhez, tovább emelve így a város és térségének mentési színvonalát.