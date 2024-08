Az UNESCO Tanszék olyan projekt egy felsőoktatási intézményben, amely a szervezettel együttműködve fejleszti a tudást és a gyakorlatot egy olyan területen, amely mind az intézmény, mind az UNESCO számára prioritást élvez. „Alapvető célja, hogy az ilyen tanszékkel rendelkező intézmény nemzetközi kapcsolatokon és hálózatépítésen keresztül egy bizonyos területen a kutatásban élenjáró hely legyen” – fogalmazott Szöllősi-Nagy András, a VTK Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének professzora, akinek ötlete és munkája nyomán alakult meg idén februárban az UNESCO Tanszék a VTK-n. Itt vízkutatásra és -gazdálkodásra, a kapcsolódó oktatásra és kapacitásfejlesztésre, valamint a vízkonfliktusok kezelésére irányul a kezdeményezés.

Fotó: Márton Anna / illusztráció

– A víz nem csak az élet forrása, a víz kérdésköre szinte mindennel összefügg. Napjainkban egyre inkább felértékelődik az édesvízhiány és a vízszennyezés okozta problémák kezelése, ami a jövőben csak fokozódni fog. Jelenleg 750 millió ember nem jut tiszta ivóvízhez, és ez a szám néhány évtizeden belül hárommilliárdra emelkedhet. A borúlátóbb forgatókönyvek még ennél is messzebbre mennek: ezek szerint másfél év múlva az emberiség több mint a felének nem lesz elegendő ivóvize, ezért tudatosan, tervezetten kell gazdálkodnunk ezzel az erőforrással. Egyre jelentősebbek a világban a különböző vízkárok, sőt a katasztrófák jelentős része is a vízhez köthető. Ráadásul számos fegyveres konfliktus középpontjában is a víz áll, így a vízdiplomácia jelentősége is egyre inkább nő. Nekünk, vízügyi szakembereknek, szoros együttműködésben több más diszciplína képviselőivel kell választ adnunk a vízbiztonsági kihívásokra lokálisan, regionálisan és globálisan – fejtette ki Szöllősi-Nagy András.

Közös gondolkodás, szakképzett munkaerő

A vízrendszerek változásának gyorsuló üteme új és egyre nagyobb kockázatokat jelent a társadalom számára. Ezzel párhuzamosan a víz iránti kereslet nemcsak a háztartási felhasználás terén fokozódik, hanem más ágazatokban is, főleg a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, de az energetikában és az iparban is. A vízbiztonság megteremtéséhez szükséges a közös gondolkodás és a szakképzett munkaerő a vízügyi ágazat terén. Ebből is látható, mekkora a szerepe a vízdiplomáciának, amely egyre fontosabb lesz – állítja a professzor.