– A hagyományos, jól bevált programelemeket már csak a negyedszázados évforduló miatt is szerettük volna vendégcsalogatóbb, látványosabb elemekkel bővíteni. Így a kitüntetések átadása, a tizedik éve töretlenül megrendezett sütő- és főzőverseny, a pálinka és párlatmustra, a süteményverseny eredményhirdetése utáni könnyűzenei blokkban az Irigy Hónaljmirigy csapata is helyet kapott. A tűzijáték lesz a szombat este fénypontja – mondta el a műsorfolyamról Vargyas László polgármester.

Az Irigy Hónaljmirigy is fellép Dunaszentbenedeken

Fotó: Fehér Gábor / archív-felvétel

Pénteken 17 órakor a Nemzetközi Magyar Fotószalon 2020. évi képeiből nyílik kiállítás a Faluházban. Ezt követi, ugyancsak ott Felnagy-Varga Nóra és Kovács Zoltán zenés műsora. A futballpályán 19 órakor kezdődik a családi piknik, amit a szabadtéri mozi késő estébe nyúló műsora zár majd.

Szombaton 9 órakor indul az amatőr kispályás labdarúgó bajnokság a futballpályán; leginkább persze azoknak, akik nem neveztek be a X. Főző-sütőversenybe és a Pálinka és párlatmustrába. A várhatóan nagy melegben különösen a gyerekeknek jön majd jól a 12:30-kor kezdődő habparti, a lovaskocsikázás és a többi gyerekprogram. Az amerikai autók kiállítása és a kalocsai kutyások bemutatója is a látogatók széles körét vonzza majd. Délután fél háromkor Vargyas László polgármester nyitja meg a falunapot. A kitüntető díjak átadását követően azt is megtudhatjuk, kik főztek, sütöttek a legjobban, mely főzetek érdemelték ki a legjobb pálinkának, párlatnak járó elismerést.

A díjátadók után 16 órakor kezdődik a helyi, a géderlaki és az uszódi néptáncegyüttesek folklórműsora. Az egy óra időtartamban zajló program után a színpadot a hivatásos művészek veszik birtokba: a könnyűzenei blokkot az Irigy Hónaljmirigy produkciója, szombati programokat pedig a 22 órakor induló tűzijáték és az utcabál zárja majd.

Vasárnap 10 órától ökonomikus istentisztelet lesz az Érsekcsanádi Összhang Kórus közreműködésével a református templomban.