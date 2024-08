Balogh Zoltán a gépjárműforgalmat érintő közlekedésfejlesztésről beszélt. Mint elmondta, a gyors gazdasági fejlődésen keresztülment városok mobilitási kényszerrel szembesülnek, és ez a közlekedési kényszer elsősorban a gépjárműforgalmat érinti. Ezért az önkormányzat olyan programokat fogalmazott meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz városfejlesztési tervében, ami ennek megoldását segíti.

Balogh Zoltán, a kecskeméti városháza fejlesztéspolitikai irodavezetője

Fotó: Rádió 1 Gong

Közlekedésfejlesztés

Az egyik legjelentősebb projekt a kiskörút részleges felújítása és forgalomcsillapító műtárgyak telepítése két szakaszon. Az első szakasz a színháztól a Cifrapalotáig, a második a könyvtártól a Petőfi Sándor utcai körforgalomig húzódik. A beavatkozás 1154 méteren érinti a kiskörutat. Hangsúlyozta, hogy a két gyalogátkelőhely, melyek egyike a könyvtárnál, a másik pedig a Csányi János körúton lesz majd, forgalomlassító küszöbként is funkcionál majd. Ugyanis sokan versenypályának tekintik a kiskörutat, és a versenyzést törnék meg ezekkel a sebességcsillapító magasított zebrákkal. A beruházás várhatóan 2025-26-ban valósul meg.

A Mátyás Király körút felújítása is belátható időn belül elkészül. Az elmúlt években felújították a körutat, de maradt egy szakasz, amit ez nem érintett, ezért a Daróczi köztől a Ceglédi útig húzódó 275 métert is felújítják. Balogh Zoltán elmondta, hogy ennek is most végzik az előkészítését, és a következő egy-két évben megvalósítják.

Fejlesztik a kerékpáros közlekedést is

A kerékpáros közlekedés fejlesztése is fontos terület. A városvezetés szeretne teret adni a lágy közlekedési módoknak, a kerékpározásnak és a gyalogos közlekedésnek, ezért több ilyen fejlesztés is megvalósul a következő években, két jelentős kerékpárút-építési projekt is szerepel a város TOP Plusz programtervében. Az egyik a Nyíri út külső szakaszának kerékpárút-építése, ami egyesített gyalogos- és kerékpárút lesz, és a Margaréta körforgalomtól a Széles közig terjedően 625 méter hosszon tervezik megépíteni. A tervezési előkészítés zajlik, jövőre megindulhat a kivitelezés, és 2026-27-ben, a közbeszerzés sikerességétől függően készülhet el.