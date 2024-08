Július 15-én nyitották meg a jövő évi esküvői naptárt, melyre már többen jelentkeztek. Dr. Molnár András elmondta: egy esküvőnél fontos előre gondolkodni, hiszen minden mást csak akkor lehet lekötni, ha a házasságkötés időpontja már fix. Úgy foglalható étterem, fotós, videós…, vagy bármi más.

dr. Molnár András, a polgármesteri hivatal igazgatási osztály vezetője

Forrás: Rádió 1 Gong

Péntek és szombat a legkeresettebb

2025-re bőven vannak időpontok még az Anyakönyvben. Jellemzően a párok pénteket vagy szombatot kérnek, de annak sincs akadálya, ha valaki hétköznap szeretne házasodni.

Az időpont foglalás akár telefonon is megtehető, melyben a fontosabb részleteket megbeszélik a párok a hivatal munkatársaival. Ezt követően kapnak e-mailt, melyben megerősítik szándékukat, majd minden tudnivalót megtudhatnak arról, hogy milyen iratokat szükséges bevinniük a személyes bejelentéshez, vagy milyen költségekkel kalkulálhatnak.

Okmányok a házasságkötéshez

A házasságkötéshez többféle okmány szükséges, a személyigazolvány, lakcímkártya mellett a születési anyakönyvi kivonat mindenképpen. Ha korábban volt bárkinek is fennálló házassága, annak megszűnéséről hivatalos iratot be kell mutatnia. Napjainkban sokan külföldiekkel kötnek házasságot, ezen esetek kicsit bonyolultabbak, hiszen minden külföldi okiratot be kell szerezni, és annak hivatalos fordítását is.

Ellenőrzik, engedélyezhető-e a házasság

Az osztályvezető kitért arra is: a párok most kérnek időpontot, de a személyes találkozó majd csak az esküvő előtt néhány hónappal lesz. A hivatalban mindenki esetében ellenőrzik, hogy létrejöhet-e a házasság, nincs-e jogi akadálya, például korábban kötött, de fel nem bontott házassága. A hatósági eljárások 99 százalékában nem szokott gond lenni, de arra már volt példa, amikor egy hölgyről kiderült, házas. Arra hivatkozott, hogy hosszú évek óta nem látta a férjét, azt hitte, akkor már nem számít házasnak.

A névváltozás utáni okmányokat is intézik

Ezen a találkozón jegyzik le, hogy a házasságkötés után ki milyen házassági nevet választ. Amennyiben történik változás, úgy már helyben a hivatal munkatársai átvezetik, fotót készítenek, ujjlenyomatot vesznek, nem kell már külön átmenni a Kormányablakba iratokat intézni. Csak a postán kell várni az okmányokat.