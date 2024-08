– Mit látnak a vendégek ma?

– A bakodpusztai lovasprogram egy nagyon jól összeszedett, időben is hosszú program, aminek fő kifejezőeszköze a ló és az ember kapcsolatának, a magyar lovas és csikósvirtusnak, szakértelemnek a bemutatása. Alapvető célunk a régi lovashagyományok, életforma őrzése és megismertetése, benne a legendás csikós és betyárélettel, az érintetlen, egyébiránt védelem alatt álló magyar puszta egy szeletének bemutatásával. Külön kiemelném a pusztatízes, vagy TOP 10-es attrakciónkat, ami Magyarországon, és mondhatom a világon is nálunk fut, szinte minden nap Tóth Lajos lovasvilágbajnok, a puszta 10-es hajtója, és ezúttal Vízi Péter jóvoltából. Ez azt jelenti, hogy tíz ló van egymás mellé, illetve mögé befogva, és a hátsó két lovon áll a hajtónk és nagy sebességgel többször is körbevágtat az arénában.

– Ilyen válogatott, a lovakkal szinte együtt lélegző legényeket hol találni?

– Szerencsére elmondhatjuk, hogy helybéliek, illetve a közeli településeken élők az itt dolgozó csikósok, akik a legnagyobb szakértelemmel, a legnagyobb odafigyeléssel végzik mind az állatok gondozását, nevelését, mind aszaporítását, betanítását, és persze a produkciók bemutatását .

– A jövő évre milyenek a kilátások?

– Ahogy a szállodaiparnak, úgy a szállodahajóknak is nagy érvágást jelentett a Covid-időszak. Ezt követően kellett visszafejlődni, de immár fokozatosan bővülő, egyre nagyobb látogatottság mellett dolgozunk. Azt gondoljuk, ez folytatódik jövőre is. Az optimista megközelítés ellenére ezért el kell mondanom: ebbe rengeteg olyan külső tényező is belejátszhat, ami az ide látogatók utazási kedvét ronthatja, illetve javíthatja. Az alap, hogy szolgáltatásinkat állandó és magas színvonalon tartjuk. Ugyanakkor lehet egy újabb háborús helyzet, egy járvány, és akkor még ott van a Duna vízállása, hogy a hajók ki tudjanak kötni a kikötőinkben. A Covid előtti 2019-es esztendő egyébiránt csúcs látogatói szintjét még nem értük el, akkor több mint 45 ezer vendég fordult meg Bakodpsztán. Az évből még jó pár hónap hátra van, és az eddigi adatok bizakodásra adnak okot. Egy al-dunai hajóút a Duna menti települések festői gyöngyszemeit, értékeit tárja fel. Büszkék vagyunk arra, hogy az érdeklődésre számot tartó úti célok között évtizedekre visszamenően kiemelkedő programjainkkal, profi idegenvezetés mellett mi is ott vagyunk.