A hőszigetek negatív hatásait védőfásításokkal lehet enyhíteni

A település vezetése ezért is indította be a klímavédelmi programot. Mivel Kecskeméten óriási iparterületek alakultak ki, ezek nyáron hőszigetként működnek. Ezek negatív hatását lehetne csökkenteni, ha minél több erdei zöldsávot alakítanak ki. Az erdészmérnök Győri Andrással, Kecskemét főkertészével folyamatosan konzultált ebben az ügyben, már bejárták a várost, és több olyan területet találtak, amelyet védőfásításra lehet felhasználni. Ilyen védőfásításra jó példa a Károly Róbert, a III. Béla vagy a Nyugati körút térsége is – mondta Szabó Lajos.

Ugyanakkor vannak Kecskemét belterületén még olyan területek, ahol lehetne faültetést végezni. Egy-egy cég telephelyén például a vállalkozások létrehozhatnák a saját úgynevezett zöldsávjaikat. Kecskemét klímavédelmi programjának vannak olyan részei, amelyek az embereket és a vállalkozásokat célozzák meg, hogy a negatív hatásokat tompítsák. A programot szakemberek irányítják majd, amely támogatására egy cég akár pénzeket is felajánlhat. A projekt keretében azokat a partnereket gyűjtik össze, akik ebben részt kívánnak venni. A [email protected] e-mail-cím segítségével lehet felvenni a kapcsolatot az erdőmérnökkel.

Hogy mikor indul az akció? A projekt a felmérés és az előkészítés időszakában van. Télen ültetik el az első fákat a klímavédelmi terv keretében. Jó példa már akad, tavaly Katonatelepen és Hetényegyházán már kisebb védőfásítási ültetés történt. Szabó Lajos erdőmérnök szerint bőven lenne hely akár több százezer facsemete számára. A klímaváltozás a nyakunkon van, szenvedünk tőle, de nem kell kitűzni a fehér zászlót, mert a gondokat bizonyos keretek között lehet enyhíteni. Kecskemét klímavédelmi védőfásítási programja ugyanis erre szolgál – mondta végül Szabó Lajos.

Mit tehet a lakosság?

Az erdőmérnök azt tanácsolja, hogy aki kertes házban él, az ültessen őshonos fákat. Ezek közé tartozik például a mezei juhar, a kocsányos tölgy, a magyar kőris, a tatár juhar, a mezei szil, a vadkörte, a vadalma és egyéb fák is. Érdemes cserjefajokat is ültetni. Fontos, hogy több szintes legyen egy védősáv. Ha ugyanis több szintes, akkor a zöldsáv jó eséllyel képes megfogni a szelet, a port vagy a kipufogógázoktól megvédeni a lakosokat. Ha valaki ültet, akkor legalább két-három évig locsolnia kell a növényeket.