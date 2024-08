– Most is elmondhatjuk, hogy mi harckocsizók büszkék vagyunk fegyvernemünkre és arra a helyőrségre, amely évtizedeken keresztül befogadott bennünket. Ezrek, akik egykori alakulatunknál szolgáltak, járultak hozzá a harckocsizó fegyvernemi kultúra értékeinek megteremtéséhez, ápolásához. Bennünket a fegyvernem, szakma szeretete és a katonai kötelességteljesítés kovácsolt egy csapattá. Katonáink bizonyították, hogy a szakszerű kiképzés, a szervezett, fegyelmezett katonaélet meghozza az eredményeket. Nemzetközi és hazai gyakorlatokon, módszertani foglalkozásokon értünk el sikereket. Voltak persze kudarcok, rossz időszakok is, de az idő múlása már megszépíti az emlékeket. Az „egy mindenkiért, mindenki egyért” szemlélet vezérelt bennünket. A parancsteljesítés mellett a kölcsönös bizalomra épült az alakulat szellemisége – fogalmazott levelében Végh Ferenc.