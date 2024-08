A Bajai Járási Ügyészség többrendbeli lopás bűntette miatt vádat emelt négy férfi ellen, akik Baján és környékén összesen 10 lopást követettek el, loptak autókat, motorkerékpárokat, autóalkatrészeket, de egyikük még egy vemhes birkát is. A vádlottak cselekményét ötödik társuk a lopott dolgok elrejtésével és értékesítésével pénzmosóként segítette.

A nyár folyamán többször is arról számolhattunk be, hogy megdőlt a napi melegrekord. Kedden Kelebián 40,7 fokot mértek, amely a HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint jócskán túlszárnyalta a Kaposváron 1946-ban mért 39,8 fokos napi csúcsot. Ország Ferenc meteorológustól megtudtuk, könnyen lehet, hogy Kecskeméten is mérhetünk rekordot jelentő csúcsértékeket, viszont a hosszú hétvége hidegfrontot is tartogathat számunkra.