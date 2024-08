Hagyományőrzők ezrei ünnepeltek együtt a hétvégén a bugaci pusztában megrendezett Magyar Törzsi Gyűlésen. A 19. alkalommal megerendezett Kurultaj látogatói valóságos időutazás részesei lehettek, három napra ugyanis bepillantást nyertek honfoglaló őseink életmódjába és ízelítőt kaptak a hun-türk tudatú népek kultúrájából.

Ezrek látogattak ki a bugaci Kurultajra a hétvégén

Fotó: Bús Csaba

A tizedik nemzetközi, motoros találkozót ötnaposra tervezték Kiskunfélegyházán. A Parkerdőben ez alatt az idő alatt különböző programok várták az oldalkocsis motorok kedvelőit, nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket és a fogyatékkal élőket is. Minden este koncertek színesítették a programot.

Kiskunhalason, a Bem utcán az egyik emeleti lakásban lett rosszul egy nő, akit több mint egy napja nem tudtak elérni, ezért a mentőket és a tűzoltókat hívták az ismerősök. Információink szerint a földön fekve találtak rá magatehetetlen állapotban a mentők, súlyos állapotban szállították kórházba.

Szombaton tartották meg a 2024-es esztendő Népek-Ízek Forgatagának főnapját a Gróf Teleki József utcában, Bácsalmáson.

A Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltóságot riasztottak több alkalommal is az elmúlt napokban Tataházára, ahol egy hígtrágya-tárolóba estek bele őzek. A vadak közül néhányat sikerült kimenteni, de több állat a tározóban elpusztult. A területileg illetékes Felsőszentiváni Vadásztársaság kára több millió forintra tehető, az ügyben feljelentést tesz a rendőrségen a társaság.

A hétvége bebizonyította: Uszódon is a falunap a legjobb alkalom arra, amely a település közösségét összehozza, a szórakozás, a felhőtlen kikapcsolódás, az egy községhez tartozás érzését előtérbe helyezze. Lehetőség arra is, hogy a faluért hosszú időn keresztül tevékenykedők érdemeit a nagyobb nyilvánossága előtt is elismerjék, személyükön keresztül példát állítsanak. Ez utóbbi jegyében pénteken számos kitüntető díjat adományoztak.

Kelebia fennállásának százéves évfordulója jegyében telt a hétvégi XVIII. Kárpát Fesztivál és Népzenei Találkozó. A kétnapos rendezvénysorozat hagyományőrző, könnyűzenei és sportprogramokban bővelkedett.