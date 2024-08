Természetvédelem „Lencsevégre kaptuk a világ legidősebb fekete gólyáját! Nehéz elhinni, de a madár már 21 éves, ezzel pedig ő a korelnök fajában, nincs tudomásunk ilyen idős, gyűrűzött fekete gólyáról. Pedig évről évre mennyi nehézséggel kell szembenéznie... Viharok, aszály, a vonulás megpróbáltatásai, az afrikai tartózkodás, ahol még a vadászokat is el kell kerülnie. De itt van, ráadásul a szokott helyén pillantottuk meg (Hajdú Tamás civil természetvédő és Nagy Gábor természetvédelmi őr). Kissé viharvert már. Látszik, hogy megviselték az évek a matuzsálemi korú, fokozottan védett madarat. Tollai kopottak, néhány lábujját is elvesztette már, gyűrűje is törött. Hogy hogyan, az örök rejtély marad...” – számolt be honlapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

Fotó: Monoki Ákos

Mint írták: a gólyát a színes gyűrűjéről ismerték fel. „A madár 2003-ban, még fiókaként kapott jelölést Kalocsa Bélától Hercegszántón és a messziről leolvasható műanyag jelzés rengeteg adatot szolgáltatott azóta a gólyáról. Már 11-szer olvasták le az 5082-es számot, volt, hogy Izraelben. Ez is mutatja, milyen hasznos a színes gyűrű. Persze, arra senki sem gondolhatott, hogy ilyen sokáig ki kell bírnia a jelölésnek. Madarunk lábán már igen viseltes a gyűrű, hiányzik is belőle egy darab, de reméljük, élete végéig kitart és jövőre is leolvashatjuk. Bízunk benne, hogy viselője visszatér és így megtehetjük majd.”