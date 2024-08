Hozzátette, a tábor fókuszában idén is a tánctanulás állt, ezúttal a bécsi keringőt tanulhatták meg a hercegnők, amit a tábor zárásaként a szülőknek is bemutattak. A tábor ezúttal is hercegnőavatással zárult, melynek végén minden táborozó hercegnői oklevelet is kapott.

A táborvezető örömmel számolt be arról is, hogy sok a visszatérő hercegnő, akik éveken át járnak a tanodába. Sőt, az is többször előfordult már, hogy az egykori kishercegnőt később a szalagavató táncra, majd az esküvői keringőjére tanított. Mindez nagy büszkeség és jó visszaigazolása a munkájának – hangsúlyozta Dóka-Mezei Anett.