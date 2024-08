Schnürlein Andor, a tó környékét felügyelő városi cég vezetője azt nyilatkozta, hogy a kisgyermekes családok igényeit ismerve alakították ki korábban a homokos partot. A gyerkőcök ugyanis imádnak homokvárakat építeni a vízparton, és, ha piszkosak lesznek, akkor csak be kell menniük a sekély vízbe, ahol lemoshatják magukról a homokot.

Több ezren látogatnak ki egy-egy napos hétvégén a Vadkerti -tó strandjára

Fotó: Barta Zsolt

Ahogy fogalmazott, nemcsak szimpla strand, hanem közösségek találkozási pontjává is vált a Vadkerti-tó. A szervezők ugyanis a pihenő családok mellett a sportolókat, azok barátjait és családjait is várják egy-egy sportesemény megrendezése során. Július utolsó szombatján és vasárnapján két nagyobb rendezvénynek adott helyet a strand. Minderről hírportálunkon is beszámoltunk.

Szerda esténként pedig ingyenes szabadtéri filmvetítésre várták az érdeklődőket a partra. Egy melegebb hétvégi napon 2500-nál is többen vannak a parton. Ha az augusztus jó lesz, azaz nem lesznek jelentős lehűlések, akkor jobb évet zárhat majd a Vadkerti -tó strandja, mint tavaly. A víz minősége jó, a strandbelépők pedig olcsóbbak, mint a Balaton partján. Egy család számára mindig kardinális kérdés, hogy a helyi büfékben, az egytálétel, a lángos, a palacsinta, az üdítő vagy egy dobozos sör mennyibe is kerül. A palackozott sörökért és a szintén félliteres üdítőkért 700 forintot kérnek. Egy liter szóda fröccshöz 500 forint. Egy sima lángosért 750, míg a sajtos tejfölért 1100 forintot kérnek. A hagyományos kakaós, lekváros, fahéjas palacsinta ára pedig 350 forint. A klasszikus egytálételért 2000-2500 forintot kell fizetni. Ebbe a kategóriába tartozik a cigánypecsenye, a rántott sajt sült burgonyával, vagy akár a gyros tál. A hagyományos hamburger 1500 forint, a magyaros töltelékű már drágább, azért 1750-et kérnek a büfében.