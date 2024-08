Az ország legnagyobb hegyközségében, ahol a határban 2200 hektárnyi szőlő betakarítása szinte befejeződött, ez a legnagyobb ünnep minden évben. A belvárosban tartják a programokat, amely minden évben egy szakmai tanácskozással kezdődik. Most a fő téma a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend megalakulásának a harmincadik évfordulója, annak története volt, amelyet dr. Filus Erika a múzeumigazgató ismertetett. A rendezvényt Domonyi László polgármester köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a várost a szőlőművelés és a borkészítés tette naggyá, de ma már az ipar a meghatározó nem pedig a mezőgazdaság a városban.

A Szivárvány Szlovák Táncegyüttes teremtett jó hangulatot a rendezvény megnyitóján

Fotó: Barta Zsolt

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az elnöke a szüretről tartott ismertetőt, nagyon súlyosnak jellemezte a harmadik éve fennálló aszály miatti helyzetet. Mint mondta a tavalyihoz képes 25-30 százalékkal lehet kevesebb az idei termés egyes helyeken. Koch Csaba, a Magyar Borakadémia elnöke is üdvözölte a megjelenteket, majd borkóstolással folytatódott az esemény.

Programok és fellépők

A kora esti Petőfi téri megnyitón a Szivárvány Szlovák Néptánc Együttes lépett fel, majd Domonyi László polgármester tartott köszöntőt a nagyszínpadon. Mint mondta, a régi időkben szinte augusztus végén kezdődött a szüret, most meg a – klímaváltozás miatt – lassan befejeződik, és hamarosan kóstolni lehet az idei termésből készült italokat. Mint mondta: az elmúlt három évtized során rengeteg különleges programban volt annak része, aki részt vett a fesztiválokon. A könnyűzenei együttesek közül, szinte minden olyan csapat fellépett, akik közül később sztár lett. A nagy öregek között volt az EDDA, a Beatrice, vagy Fenyő Miklós, de a Wellhello, Majka és az ExperiDance társulat is nagy sikert arattak a fellépéseikkel. A polgármester hozzátette: az ünnep nem csak a szőlőművelő ember előtti tisztelgés, de főhajtás azok előtt is, akikkel újra települt a város több mint 300 éve. Ezek a felvidéki szlovákok voltak, akik utódai ma is tartják a hagyományokat. A Szivárvány Szlovák Táncegyüttes helyi koreográfiára ad elő műsort, a illetve a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar is fellép. A városvezető hangsúlyozta: Kiskőrösre érdemes ellátogatni, mivel a település kulturális programok sorát valósítja meg. Például 2017-ben az újra telepítés 300. évfordulóján szinte minden nap történt egy-egy érdekes esemény, a Petőfi200 évforduló keretében a költőről történő megemlékezés egész sorozatára került sor tavaly. Emellett a jó borokat, a szlovák gasztronómiát érdemes megkóstolni, ki lehet próbálni a város gyógyvizét is. Majd végül megjegyezte: boldog, hogy tizenkilencedik alkalommal nyithatja meg a szüreti napokat.