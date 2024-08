Több százan látogattak ki szombaton a Kőfaragók terére, ahol ötödik alkalommal szervezték meg a jótékonysági halászléfőző versenyt. A megméretésre 27 csapat nevezett. A csapatok halászlé és halételek kategóriában mérték össze főzőtudományukat – tájékoztatta a baonhu-t Balla László, alpolgármester, akinek kezdeményezésére valósult meg az esemény. A városvezető szerint, a mai rohanó világunkban még nagyobb szükség van az ilyen rendezvényekre, ahol a baráti társaságok, közösségek finom ételek és italok mellett kikapcsolódhatnak, beszélgethetnek. Ezek a rendezvények még jobb, összetartóbb közösség összekovácsolják a félegyháziakat.

Díjazták a halászlé főzőverseny résztvevőit

Fotó: Vajda Piroska

Fontos célokat támogatnak a halászléfőző verseny bevételéből

Az alpolgármestertől azt is megtudtuk, hogy minden évben jótékony céllal szervezik meg az eseményt. Ezúttal is két célt határoztak meg. Továbbra is támogatják azt a közlekedésbiztonsági tábort, amelyet augusztus utolsó hetében idén második alkalommal szerveznek meg Berki Fanni emlékére. A 14 éves kislány két éve tragikus közlekedési balesetben hunyt el. A közlekedésbiztonsági tábor szülei kezdeményezésére indult el. Mint tavaly, idén is Fanni édesapja, Berki Zoltán és édesanyja Steiner Nikolett 500 adag halászlevet készítettek jótékony céllal. Az ételek eladásából befolyt bevétel felét a hétfőn kezdődő táborra fordítják. A tábor célja, hogy felkészítsék a 10-12 éves korú gyerekeket az iskolakezdésre, arra, hogy a megnövekedett gépjárműforgalomban biztonsággal, önállóan tudjanak közlekedni – részletezte Balla László.