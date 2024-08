A Duna-parti Pillangó Büfénél fölállított főzőhelyeken délelőtt gyújtanak a bográcsok alá, viszont a program hajnalig tart majd. Mint azt a szervezőtől, a büfét üzemeltető Horváth Attilától megtudtuk, a helybéli és környező településekről érkező csapatok mellett most is lesznek versenyzők a Duna túloldaláról, főként Paksról érkeznek az alkalmi főzőcsapatok, ezúttal is csónakokkal.

Halászléfőző verseny Dunaszentbenedeken

Fotó: Zsiga Ferenc / archív-felvétel

Idén a nagy hőségre tekintettel a tavalyihoz hasonló gyerekprogramokat nem terveztek délutánra, de este nyolctól élőzenés-táncos program egészíti ki a versenyt. A halászléfőző verseny 10 órakor kezdődik, dél körül kezdődik a zsűrizés, két órától várható az eredményhirdetés.

A tavalyi verseny nyertesei

Fotó: Zsiga Ferenc / archív-felvétel

A délutáni szabadidő kellemes eltöltésére a szomszédos játszótér és a Duna ad majd lehetőséget, este nyolctól hajnali kettőig pedig táncmulatság zárja a második dunaszentbenedeki halászléfőző versenyt.