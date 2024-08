Említést érdemel, hogy egy korábbi bácsalmási rendezvényhez kapcsolódóan egy újabb jótékonykodási akció fogalmazódott meg a településen. Krix Beatrix és a társaságának a felvetése alapján a szórakozás és mulatás közben keletkező és visszaváltható italos göngyölegek, akár egy támogatási lehetőséget is biztosíthatnának. Az ötletet tett követte és ezen a rendezvényen már működésbe is lépett az új jótékonykodási forma. A bácsalmási önkormányzat támogatásával kihelyeztek palackgyűjtőket, aminek köszönhetően most hét civil szervezetet, alapítványt és közösséget támogathatták a visszaváltható palackok leadásával.

A halászlé főző fesztivál házigazdái a bácsalmási Menyhalbolt és a Bácsalmási Horvát Önkormányzat, szervezői pedig Csépi Emese és Turcsik Erika volt. A rendezvény sikeres megvalósítása a több mint kéttucatnyi támogatónak is köszönhető.

A hajnalig tartó összejövetelt tűzijátékkal is színesítik a szervezők.