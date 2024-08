Egykor Kecskeméthez tartozott Bugacpuszta, idegenforgalmának fellendítése Herman Ottó nevéhez kötődik. Mint azt előző nosztalgia cikkünkben már írtuk: a pásztorélet vonzerejére Herman Ottó látogatása hívta fel a figyelmet. Az ismert természettudós, polihisztor 1895 májusában mindössze néhány órát töltött a pusztán. Tapasztalatait megírva ezrek kíváncsiságát keltette fel a pusztai élet iránt a világkiállításon. Most felidézzük, mi is történt konkrétan a kiállításon. Időutazásunkhoz ezúttal is a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul melynek forrása Horák Béla kecskeméti helytörténész Herman Ottó látogatása Bugacon című könyve volt. Illusztrációként régi képeslapokat Sebestyén Imre hagyatékából válogattunk.

A pásztorok szabad ég alatt éltek, bográcsban főzték az ételt

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Ezredéves kiállításon a bugaci pásztorélet

129 évvel ezelőtt, 1895. május 29-én látogatott el Herman Ottó Bugacra. Gyűjtőmunkája révén mindössze hat órát töltött el a Kecskeméthez tartozó pusztán, mégis maradandót „alkotott”. Az országos ezredéves kiállításon mutatta be a bugaci pásztoréletet, mellyel ezrek érdeklődését keltette fel a puszta iránt. Ezzel fellendült a térség idegenforgalma.

A honfoglalás ezeréves jubileumának megünneplésére való felkészülés már 1892-ben elkezdődött, Herman Ottó a pásztoréletnek az ezredéves kiállításon történő bemutatására például 1893-ban tett javaslatot a parlamentben. Miután felvetése kedvező fogadtatásra talált, őt kérték fel a millenniumi kiállítás néprajzi témafelelősének. Herman Ottó ennek kapcsán rákényszerült, hogy a néprajz egy számára addig ismeretlen területével, a pásztorélettel is behatóan foglalkozzék. Érdeklődése középpontjába ekkor a gulyás- és csikósélet, valamint a juhászat került.

Hagyományos pásztorkodás

A kiállítás szakmai tudományos előkészítésének első lépéseként felkereste azokat a barátait és ismerőseit, akiknek számíthatott a segítségére, majd személyes adatgyűjtésbe kezdett a hagyományos pásztorkodás addigra már igencsak meggyérült őrhelyein. Így jutott el Bugacra is.