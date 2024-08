Egy napja új lakója van a Csetényi Élményparknak, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai itt engedték szabadon a késői kikelésű madarat, aki itt maradt, szülei magára hagytak, el repültek délre.

Halasi természetvédők mentettek meg egy fiatal gólyát

Fotó: Pozsgai Ákos

A legyengült gólyára Greguss Viktor talált rá és fogadta be, napokig etették, hogy megerősödjön, most jött el az ideje, hogy szabadon engedjék a madarat. A természetvédők abban reménykednek, hogy az északról délre vonuló gólyák megállnak pihenni a Csetényi Élménypark lápos, mocsaras tavánál, hogy erőt gyűjtsenek, és talán velük elrepül a kis gólya is. Ha nem így lenne, a parkban akkor is lenne elegendő táplálék a gólya számára, hogy ki tudja húzni a telet, hiszen etetni és gondoskodni fognak róla.

Folyamatosan figyelik a gólya állapotát, az elkövetkező napok kritikusak lehetnek a madár számára, de ha megszokja a helyét és jó egészségnek örvend, van rá esély, hogy a parkban telel, mondta Greguss Viktor. A szakember szerint azonban, ha romlik a gólya állapota, akkor befogják és a kecskeméti vagy a szegedi vadasparkba szállítják.