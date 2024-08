Az idén huszonnegyedszer megrendezett falunap legbensőségesebb pillanatai ezúttal is azok voltak, amikor Katona György polgármester virággal köszöntötte a községben az elmúlt egy évben születetteket és családjukat. Immár az ő nevük is egy-egy fémtáblácska formájában díszíti Géderlak életfájának 2023-2024. évi ágát.

A község legnagyobb rendezvénye idén is a már jól bevált forgatókönyv szerint zajlott

Fotó: Zsiga Ferenc

A község legnagyobb rendezvénye idén is a már jól bevált forgatókönyv szerint zajlott: a gyerekeket ugrálóvár és színes programok várták, a péntektől vasárnapig tartó műsorfolyam gerincét a szombati nap eseményei adták. Amint azt Katona György polgármester köszöntő beszéde után megtudtuk, szombaton a Kobolya horgásztónál rendezett halfogó versenyen a Duna menti településhez méltó rekord eredmények születtek.

Felnőtt kategóriában az első helyet, az ezzel járó oklevelet és díjat 11,8 kilogrammal Darázs László szerezte meg. A második helyet 7,1 kilogrammal Szép Ferenc, a harmadikat 5,4 kilogrammal Vargacz Ottó érdemelte ki. Az ifjabb nemzedék horgászpalántái is remekeltek: Herczeg Zsombor 6,3 kilogrammal lett az első, Vargacz Martin 2,25 –ös zsákmánnyal a második. Az eredményeket kicsit árnyalja, hogy a horgászversenyre benevezők közül csak két órája maradt a pecázásra azoknak, akik a családi focibajnokságon is részt vettek.

A folytatásban a polgármester az elmúlt egy évben születetteket és szüleiket, összesen öt kicsit, Antoni Mila Milénát, Bontovics Zora Emmát, Csepregi Olivért, Kardos Mátét, Varga Szofia Elinát és családját kitörő taps közepette köszöntötte.