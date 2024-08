Ugyan már több nagy magyar fesztivál is lezajlott a nyáron, van még hátra pár népszerű esemény, amely nemcsak a fiatalokat, de sok esetben az idősebbeket, akár a családokat is vonzza. A biztonságos fesztiválozás és bulizás kapcsán számos olyan tippet tudhattunk meg Pestiné Zélity Brigitta rendőrőrnagytól, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadójától, amelyek akár életmentőek is lehetnek, illetve a legapróbb bűneseteket is elkerülhetjük általuk.

A rendőrség segítségével utánajártunk annak, hogy mire figyeljünk, hogy ne váljunk áldozattá a bulik alkalmával

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Találkozási hely – mindig legyen megbeszélve egy találkozási pont, ahol akár 2-3 óránként a társaság tagjai találkoznak. Ha a telefonban a hangos zenétől nem értjük, hol van a társunk, a találkozási pont segíthet.

A gépkocsiban ne hagyjunk értéket – akár egy napszemüveg miatt is képesek lehetnek feltörni a járművet.

Az értékeket ne hagyjuk felügyelet nélkül – a fesztiválok sátorhelyein is sok a lopás, mindent tartsunk magunknál, vagy tegyük az értékmegőrzőbe.

Legyen feltöltve a mobiltelefon!

A bankkártya és a készpénz legyen külön, ha az egyiket elhagynánk, így is marad pénzünk. Az elhagyott/ellopott bankkártyát azonnal tiltsuk le!

Ha valaki meglök vagy a lábadra lép, legyél toleráns. Fontos, hogy ne alakuljon ki feszültség, komolyabb lökdösődés.

Éjjel maradj a főbb utakon, ne menj a csendesebb, sötétebb helyekre!

Barátkozz össze a kemping-őrökkel, ismerd meg a sátorszomszédokat!

Jelöld meg a tulajdonaidat és a sátradat a neveddel és az irányítószámoddal, ez erősen csökkenti az ellopás rizikóját!

Ha nem érzed magadat elég biztonságban, akkor menj valami olyan helyre, ahol sokan vannak. Ilyen például a helyi rendezők sátra, esetleg a kivilágított ételudvar.

Soha se hagyd az italodat őrizetlenül! Még alkoholmentes italodba is rakhatnak nemkívánatos anyagokat.

Fesztiválok kapcsán az elmúlt időszakban többször is lehetett szörnyű hírekkel találkozni, a legfrissebb augusztus elején történt, amikor Csongrádon, a Körös-Toroki Napokon egy 25 éves férfi összeesett és meghalt. A sajtóban megjelenő információk szerint halálához a sok energiaital fogyasztása vezetett, amit nem bírt el a szíve.