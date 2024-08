A felajánlást dr. Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkoradiológiai Központjának osztályvezető főorvosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke adta át a legutóbbi intézményi emlő onkoteam értekezleten − írja a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán.

Tumorjelölő klipeket adományozott a betegek számára a Bács-Kiskun Megyében a Rák Ellen Alapítvány

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

A támogatott betegek nevében dr. Ambrózay Éva vezérigazgató-helyettes, orvos-igazgató és dr. Serfőző Orsolya, a MaMMa Zrt. kecskeméti centrumának vezetője köszönte meg az adományba kapott egyszer használatos eszközöket.

– A tumorjelölő klipeket az előkezelt betegek daganataiba tesszük bele, ezzel pontosan lehet látni, hogy hol volt a daganat, akkor is, ha az teljesen eltűnik a kezelés hatására, illetve ezek segítségével a terápia hatékonyságát is tudjuk figyelni – mutatta be az eszközt dr. Horváth Zsolt onkológus főorvos.

– Az eszköz egy klippel töltött fecskendő, melynek segítségével a kezelés megkezdése előtt, ultrahang vezérelt módszerrel juttatjuk be a daganatba a jelölőt. Ez azon betegek esetében történik, akik műtétet megelőzően kezelésben részesülnek – tette hozzá dr. Serfőző Orsolya radiológus.

– Ez a módszer nem csak az onkológusok, de a sebészek és a szövettani vizsgálatokat végző patológusok munkáját is segíti. Ennek köszönhetően meg lehet határozni, hol volt a daganat, így esetenként nem szükséges az egész emlőt eltávolítani a mikroszkópos feldolgozáshoz.”– mondta Prof. Dr. Cserni Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Patológiai Osztály osztályvezető főorvosa.

A beavatkozás a biopsziához képest többlet fájdalommal nem jár, így a kapott adomány orvosnak, betegnek is egyaránt korszerű segítség.