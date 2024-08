Fazekas József, a Piarista Gimnázium egykori tanára – aki kollégiumi igazgatóként, lelkivezetőként és énekkari vezetőként is szolgálta a kecskeméti ifjúságot – emlékére korábban már egy márványtáblát is állítottak a Wojtyla Központ előkertjében, de immáron hivatalosan is róla nevezték el a szép növényektől gazdag területet.

Hétfőn kertavató ünnepség keretein belül Fazekas Józsefről nevezték el a Karol Wojtyla Barátság Központ előkertjét.

Fotó: Bús Csaba

A hétfői ünnepséget piarista énekkel kezdték az egybegyűltek Szabó Gellért, a Piarista Diákszövetség Kecskeméti Tagozatának elnöke, Szentkirály polgármestere vezetésével. Először Sík Sándor Himnusz Kalazanci szent Józsefhez című énekét dalolták el.

Ezután a kecskeméti önkormányzat nevében Lévai Jánosné tanácsnok mondott köszöntőbeszédet. Hangsúlyozta, az élőknek kötelességük emlékezni és emlékeztetni. Az önkormányzati képviselő felelevenítette, hogy Fazekas József tanár úr 1950 és 1963 között 13 évig volt a Piarista Kollégium és Diákotthon igazgatója.

– Az 1956-os forradalom ideje alatt féltve vigyázott a kollégium diákjaira. Az akkori politikai hatalom azt állította, hogy a piaristák a reakció fészke. Sajnos a kollégium és a gimnázium épülete is több helyen megsérült a lövedékektől, de a diákoknak nem esett baja – emlékezett vissza a történelmi eseményre Lévai Jánosné.