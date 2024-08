Ezt követően már a kikapcsolódásról és a szórakozásról szólt a falunap. A Szélforgó zenekar főleg a gyermekeknek tartott interaktív műsort, majd a Szentkirályi Nótaklub szórakoztatta a közönséget. Ezúttal is nagy sikert aratott a Szentkirályi Tánccsoport műsora, ahol a legkisebbektől az ifjúsági táncosokig minden korosztály bemutatta tánctudását. Káprázatos elemeket mutattak be a Fantasy Dance Company tagjai. A fiatal lányok fantasztikus dolgokat mutattak be. Gulyás László vándormuzsikus előadása minden korosztálynak szólt. Az est fényeit a helyi Jugglers of the Village tűzzsonglőrök mutatták meg. A nap zárásaként pedig a Mohikán zenekar, Bódi László Cipő a Republic zenekar énekesének és frontemberének emlékét idézték fel koncertjükben. A nap folyamán a tornacsarnokban lego, a művelődési ház nagytermében pedig helyi alkotók kiállítását lehetett megtekinteni.