A programok Újvári Sándor fotóriporter „Csettegők és más csodák” című kiállításának a megnyitójával kezdődtek a faluház nagytermében. Vörös István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd ezt követően elmondta, hogy minden falunapon rendeznek egy kiállítást. Ezúttal a három tucatnyi képből álló tárlaton a falusi hétköznapokat tekinthetik meg az érdeklődők, melyekből néhány kép témája nagyon hasonlít a tataházi élethez is.

Újvári Sándor fotóriporter a fényképezést gyermekkorában ismerte meg. A fotózási ismereteket Kerekes Gábor és Stalter György kurzusain, valamint a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola alkalmazott fotográfus képzésén sajátította el. A hírlapkészítés mellett foglalkozik a valóság látszatának ábrázolásával is, melyek leképezésére archaikus technikákat és mobiltelefonos alkalmazásokat is használ.

A műsorban felléptek: Nagy Valentina modern tánccal, Kyra Dance Team, Track Dance és a Tataházi Szenior Örömtánc csoport.

A rendezvényen ezen kívül a Bácsalmási Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmérést és szaktanácsadást végzett az önkéntes vállalkozóknak. A gyermekeknek pedig arcfestéssel és ugráló várral kedveskedtek a szervezők. Hagyománynak számít az is, hogy a falunapon a tájház is kitárja kapuját az érdeklődők előtt. Az idei esztendőben pedig egy stílfűrésszel végzett szoborkészítéses bemutatóval is színesítették a késő délutáni programot.