Majd hozzátette: nagyon sok helyen régi típusú, nyílt égésterű gázkazánok fűtenek. Ha ezeket kondenzációs kazánokra cserélik, illetve új típusú radiátorokat is vásárol a befektető, akkor akár 2/3-os megtakarítást is elérhető. Hogy mennyibe is kerül a beruházás? A külső falak szigetelése elérheti a 3,5 millió forintot, a nyílászárók ára 2,5 millió forint lehet, a padlás pedig akár 1,5 millió forintba is kerülhet. Az árak attól is függnek, hogy a kivitelezőkkel ki, hogyan tud megállapodni? Ha valaki úgy dönt, hogy a lakásában kondenzációs kazánt telepít akkor érdemes új radiátorokat is vásárolni. Így ugyanis jelentősebb energiamegtakarítás érhető el. Azonos nagyságú helyiség kifűtéséhez, kisebb hőmérsékletű fűtőközegből nagyobb felület szükséges, azonos hőmérséklet eléréséhez. Igaz, akkor a végső összeg elérheti a 10 millió forintot is – mondta végül a szakmérnök.