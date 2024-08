Címzetes főorvosi címet adományozott a város az egészségügyi alapellátásban több, mint 20 éve folyamatosan végzett munkája elismeréseként dr. Hegedűs Éva, gyermek háziorvosnak és dr. Tulkán György fogorvosnak. (Ők a Semmelweis napi ünnepségen nem tudták átvenni a díjat.) Az elismerést Csányi József, polgármester adta át. Ezt követően Balla László, alpolgármester Czakó Zoltán, birkózót köszöntötte, aki a napokban ezüstéremmel tért haza a junior világbajnokságról.

Balla László alpolgármester köszönti Czakó Zoltán birkózót, aki ezüstéremmel tért haza a junior világbajnokságról.

Fotó: Vajda Piroska

Az elismerések átadása után 17 napirendi pontban hozott határozatot a képviselő-testület. A városatyák döntöttek a haleszi háziorvosi rendelő megszüntetéséről. A külterületi rendelőben 4 felnőtt háziorvos rendelt heti 1-1 órában. Az utóbbi időben azonban három orvos is jelezte, hogy a Haleszi rendelésen kevés beteg jelenik meg, sokan bemennek inkább az Egészségközpontba, ahol minden nap, több órában van rendelés és a gyógyszer kiváltása csak a városban lehetséges.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy idén is támogatja MaMMa Egészségügyi Zrt. kérelmét, vagyis a város több mint egymillió forintot biztosít a Mobil Emlőszűrő Állomás félegyházi kitelepüléséhez és a felmerülő közüzemi díjak finanszírozásához. A szűrő-centrum évek óta végez szűréseket mammográfiás szűrőbusz telepítésével olyan nagyobb városokban, így többek között Kiskunfélegyházán is, ahol nincs mammográfiás készülék a kórházban. A szűrés tervezett időpontja 2024. szeptember 30. és október 16. közötti időszak. Ez idő alatt mintegy 1900 nő behívását tervezik a Népegészségügyi Program keretén belül. Tavaly 47 százalékos volt a megjelenés Félegyházán, ami az országos átlaghoz képest jóval magasabb arányt mutat – olvasható az előterjesztésben.