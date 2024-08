– A szakképzés végzésekor végig kellett járnom bizonyos kórházi osztályokat. Az intenzív osztályról azonban kudarcélménnyel távoztam, nagyon nehéz terület, és teljesen eltértek az itt tapasztaltak a többitől. A betegek többsége altatva, lélegeztetve van. Míg más kórházi helyzetekben kommunikációnk kétirányú, a beteg szóbelisége dominál, itt pontosan fordítva van, nekem kell őket megszólítanom, vezetnem, célzott, jól irányzott mondatokkal. Azonban engem a kudarc mindig arra motivál, hogy kitaláljam, miként vigyem mégis sikerre az elképzeléseimet. Az intenzív osztályon azonban nagyon magas szakmai kvalitással és komplex teammunkával találkoztam. Dr. Fülep Zoltán osztályvezető főorvos rendkívül felkészült szakember, aki a nemzetközi tapasztalat alapján tudta, hogy miért üdvös, ha a pszichológus az intenzív osztály része. A kudarc, a kíváncsiság, a fejlődni akarás, valamint a főorvos szakmai terve így talált egymásra. De kellett hozzá még valaki: dr. Svébis Mihály, akkori főigazgató, aki sebészként szintén tapasztalta ezt a hiányt, ezért azonnal a kezdeményezés mellé állt – emlékezett vissza a nem is olyan rég volt kezdetekre a szakpszichológus.

– Első tapasztalatainkat, sikereinket fél év után már országos konferenciára vittük. Az országban korábban is dolgozott az intenzív ellátásban néhány pszichológus, de inkább kutatási céllal, a mi gyakorlatunkban támogatási céllal, az osztályos rendszer részeként van jelen. Ma már az országban több helyen dolgozik egészségpszichológus intenzív osztályokon, így mondhatom, hogy közösen elindítottunk valamit a szakmában, amiről beszélnek is - mutatott rá a kezdeményezés hatására Csernák Krisztina. Azóta nem csak az orvosok, hanem a szakdolgozók felé is nyitottak, és beszámoltak a tapasztalataikról különböző regionális és országos szakdolgozói konferenciákon is. Céljuk, hogy az egészségügyi ellátás minden része megismerje az egészségpszichológusi munka pozitív hatását. Oly mértékben gyűlnek a tapasztalatok, hogy immár érik a tudományos kutatás lehetősége is.