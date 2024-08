A főzőmesterek és segítőik ezúttal is bizonyítékát adtak annak: az e tájon élőknek szívügyük az igazi Duna menti halászlé és valamennyi, a folyamhoz köthető halétek. Ráadásul a főzésnél aligha van jobb alkalom, hogy az étel elkészítésének örömét az összefogás és az összetartozás, a barátság elmélyítése egészítse ki.

Több százan a II. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Versenyen

Fotó: Zsiga Ferenc

Ezt ismerte fel Horváth Attila főszervező és felesége, a Duna-parti Pillangó Büfé üzemeltetője, akiknek felhívására a nyári szabadságolások kellős közepén is tizenhét csapat és a velük érkezett több száz fős baráti társaság gondolta úgy, hogy részt kell venniük a nemes versengésen.

A társaságok egy része a Duna paksi oldalról érkezett, az atomváros mellett Madocsa, Tolna és még számos település főzőmestere és segítője pattant csónakba, hogy dűlőre vigye a két oldalra redukálva eldöntendő kérdést: mitől jobb a paksi halászlé, mint a dunaszentbenedeki?

Ugyan hétfőn hajnalban még esett az eső, és az éjszaka is sűrű mennydörgés és villámlás közepette telt, ellenben kilenc óra körül kisütött a nap, így hamarjában a főzőhelyek köré emelt sátrak erdeje borította el a partot. A Dunán innenről és túlról is megérkeztek a főzőcsapatok, és délre a népes közönség is. Annyira népes, hogy volt olyan társaság, például a helyi vadásztársaság, amely negyvennél is több főt számlált és akkor még nem beszéltünk a gyerekekről.

A csapatok 10 óra után órakor gyújtottak a bográcsok alá, és a Horváth Attila főszervező által bemutatott Vargyas László, Dunaszentbenedek polgármestere, a felesége révén dunaszentbenedeki kötődésű dr. Bagó Zoltán, Kalocsa város megválasztott polgármestere és Kovács Miklós helyi nagyvállalkozó alkotta zsűri már ekkor megkezdte a munkáját, körbejárták a főzőhelyeket.