Arról nincs információ, hogy a felvételen látható autó karosszériája mennyire tört össze, az viszont jól kivehető, ahogy sodródás közben a sofőr az autóval kidöntött egy közlekedési táblát és egy fát. A városházi közlemény emlékeztet, hogy a gépkocsi vezetőjének ilyen esetben kötelessége értesítenie a rendőrséget.

Egy közlekedési táblát döntött ki egy driftelő sofőr Halason

Fotó: Kiskunhalas Város közösségi oldala

– Aggodalomra azonban semmi ok – áll a közleményben, ezt ugyanis a városháza illetékese megteszi, ha esetleg elmaradt volna, ugyanis egy másik térfigyelő kamera előtt is elhaladt az autós a mutatvány után, így a jármű forgalmi rendszáma is szépen kiolvasható. A bejegyzés kitér arra is, hogy a kidöntött fa helyett együtt fognak új facsemetét ültetni.

Néhány hónapja, innen nem messze egy másik autós egy egész térfigyelő rendszert tarolt le, pár másodperc alatt másfél millió forint kárt okozva. A parkolóból a közeli körforgalomhoz vezető út mellett azóta pótolták az oszlopot és a rajta lévő köztérfigyelő kamerákat. Arról nincs információink, hogy akkor, ott, hasonló eset történt-e, mindenesetre a bevásárlóközpont körüli parkolókban gyakran kell a közlekedési táblákat cserélni. Július elején egy magasságkorlátozó közúti tábla alá szorult egy teherautó magával, rántva azt.