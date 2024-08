A tábort több nagylelkű vállalkozó adományának segítségével és Soltvadkert Város Önkormányzat támogatásával az Egyesített Szociális Intézmény szervezte, a szakmai munkát pedig a Kecskeméti Színjátszó Műhely munkatársai, Barna Lilla színész, koreográfus, és Tóth Ákos Károly drámapedagógus, pályaorientációs szakember vezette.

Egy hétig táboroztak a fiatalok Soltvadkerten

Múlt, jelen és jövő

A múlt héten lezajlott tábor részleteiről Tóth Ákos számolt be szerkesztőségünknek. Elmondta: az egy hét témája a múlt, a jelen és a jövő kérdésének vizsgálata, specifikusan a következő kérdések mentén. Honnan jöttem? Milyen hagyományokat őrzök a múltból? Milyen szokásaim vannak a jelenemben? A múlt milyen módon befolyásolja a jelenemet és jelenem hogyan hat a jövőmre? Lefordíthatóak mindezek mozdulatokra, hangokra vagy gesztusokra? Ha igen, hogyan mozdítja meg a testemet. Nem csak az emberi elme, hanem az emberi test is őrzi a történeteinket, raktározza hagyományainkat. Ahhoz, hogy a diákok közelebb kerüljenek önmagunkhoz, amely hosszú távon jótékony hatással befolyásolhatja mindennapjaikat, kapaszkodóként szolgálhatnak a későbbiekben, nem csak szóban kell beszélni a hagyományaikról. A táncon és a mozgáson keresztül érdemes megélni, újra felfedezni, tudatosítani mindezeket. A fizikai megismerés pszichikai megismeréssel is párosul és fordítva, ami hasznos tapasztalat a jövő tekintetében.

Drámapedagógiai eszközök

A tábor drámapedagógiai foglalkozásain a drámajáték, az improvizációs gyakorlatok és a tanítási dráma eszközeivel dolgoztak a résztvevő fiatalok. A drámajáték olyan módszer, amely a játékra alapoz, a gyermeki cselekvésre koncentrál, feltárja és fejleszti a résztvevők kreatív képességeit.

Pozitívan hatott a résztvevőkre

Tóth Ákos kiemelte: a drámajátékok nevelési célja az egész személyiség harmonikus és differenciált fejlesztése. Hatékony segítséget nyújt a kommunikációs készségek, képességek kibontakoztatásának terén. A résztvevők bátrabbak, közvetlenebbek, nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek általuk. Erősödik önbizalmuk, intelligensebbek, fogékonyabbak lesznek, kíváncsiak a körülöttük élő emberekre. Az improvizációs gyakorlatok a közvetlen kommunikációt és a különböző élethelyzetekben való magabiztos kiállást fejleszti.