Domonyi Borbényi Katalint a magánéletéről is kérdeztem, hogy mit emelne ki, nagy mosollyal, egyértelműen a családját említette. Katalin színes karrierútja mellett, mindig nagyon fontos szerepet töltött be a család. Férjével, Domonyi Lászlóval már közel négy évtizede élnek Kiskőrösön, aki a város polgármestere közel húsz éve. Három felnőtt gyermekük és két pici unokájuk is van. Nyugdíjas éveiben több időt szeretne fordítani családjára és reméli, hogy sok kisunokával bővül még a család.