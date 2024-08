Sulczné Dr. Bükki Éva, a zenekar vezetője elmesélte: idén is nagyon jól érezték magukat a nagy múltú, lassan 40 éves nemzetközi népzenei és néptánc táborban, melyet Birinyi József népzenész, táborvezető rendez meg minden évben az ország közepén, jelenleg 14 éve Örkényben.

Mátyás Király Citerazenekar a Csutorás táborban

Fotó: Beküldött fotó

Megtiszteltetés és elismerés

– Ebben az évben 12-en képviseltük a Mátyás Király Citerazenekart. Ráadásul idén először a Pro Filii Alapítvány támogatta a költségeinket, mely hatalmas segítség, nagy megtiszteltetés és elismerés számunkra. Birinyi József táborvezető minden évben meghív jutalomtáborozókat, akik a tábor „Győztesek éneke” koncertjén fel is lépnek. Elsősorban a Hajnal akar lenni (HAL) Kárpát-medence népzenei, népdalverseny győztesek tanulhatnak a Csutorás Táborban jutalmazottként, és most mi is kiérdemeltük e rangos megtiszteltetést. A koncertet mi nyitottuk meg a „Rokonok” című összeállításunkkal, melyben rokon dallamokat fűztünk csokorba, ez egyben népzenei kalandozás és kitekintés is. A citera mellett kobozt, furulyát, nagybőgőt, ütőgardont, köcsögdudát, tárogatót és tamburát is megszólaltattunk – kezdte az elején Sulczné Dr. Bükki Éva.

Rangos találkozó

A zenekar életében mindig fontos állomás nyáron az egyhetes örkényi Csutorás Tábor, ahol széles körben művelik a népzenei tevékenységeket. Évek óta visszatérő résztvevők. Ezúttal az ország különböző részeiről, és a határon túli magyarlakta területekről, elszármazott magyarokból mintegy 200-an jöttek össze, hogy éltessék a népi értékeket.

Népi értékek széles tárháza

A tábor területén, ha valaki végigsétál az udvar egyik végében a hegedűsöket hallja, amott népi hangszereket, hangkeltő eszközöket készítenek, pólót festenek, emitt nemezelnek, agyagoznak, a teraszról lehallatszanak a brácsások, a rendezvénysátorban a néptáncosok próbálnak, egyik tanteremből citerások szólnak, a folyosón sétálva cimbalomszó hallatszik, amonnan pedig a nagybőgő hangja szűrődik ki. Ha elsétálunk az iskolaépület felé hallhatjuk a tamburásokat, az épület előtti öbölben a furulyások gyakorolnak, az iskolában pedig sorra minden helység, kis terem is megtelik élettel: énekesek, tekerősök, citerás csoportok, kobzosok, bútorfestés, kosárfonás. Idén 19 kézműves mester oktatott a táborban.