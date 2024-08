A napokban megtartott társulati ülésen több jó hírt is hallhatott a társulat. A részletekről a Ciróka Bábszínház számolt be. Kiszely Ágnes igazgató, mielőtt ismertette volna a részletes évadtervet, két jó hírt is megosztott a társulattal. Az előző évadban bemutatott Tiszavirág című előadás jelölést kapott a Színházi Kritikusok Céhe legjobb gyerek- és ifjúsági előadásának díjára. S bár a kategória nyertese nem a Ciróka lett, a rangos jelölés fontos visszajelzés a társulat számára.

Két új taggal bővült a Ciróka Bábszínház társulata

Forrás: Beküldött fotó

Ugyancsak megtisztelő az az elismerés, amelyben Kecskemét Közgyűlése részesítette a bábszínházat. 2024-ben Kecskemét Kultúrájáért díjat adományoz a Ciróka társulatának kiemelkedő kulturális tevékenységéért, amellyel a város művészeti értékeit gazdagítja.

Két új társulati tag

Az új évadban két új taggal bővül a Ciróka csapata. Dupák Fanni az Újvidéki Művészeti Akadémia Dráma Karán szerzett magyar nyelvű színész diplomát, Kedves Csaba pedig két évvel ezelőtt végzett a Színház-és Filmművészeti egyetem bábszínész szakán. Már ősszel megismerheti mindkettőjüket a kecskeméti közönség, az első óvodásoknak szóló új bemutató előadásban.

Az első bemutatók

Kiszely Ágnes elmondta, a 2024/25-ös évadban hét bemutatót tart a társulat, öt új produkció és két felújítás szerepel a bábszínház programjában.

Az előszobaszekrény boszorkánya próbái már el is kezdődtek. Az iskolások számára készülő mesét október elején mutatják be, Veres András rendezésében. Szintén októberben indul az ovisoknak szóló Almafácska előadás felújított változata, új szereposztással.

Érkezik a Tóték

Az előző évad végén, szakmai közönség előtt már bemutatták a Szikszai Rémusz rendezésében színpadra állított Tóték előadást. Nyáron az Ördögkatlan Fesztiválon is játszotta a társulat a darabot, október közepétől pedig a kecskeméti közönség is láthatja majd.

Novemberben Cseri Hanna izgalmas kortárs meséjét, a Vörösfejű manikonyikot állítja színpadra Jankovics Péter rendező. Decemberben új történettel várja a látogatókat a Mikuláskuckó, amely évek óta az adventi időszak egyik legnépszerűbb városi programja.