Az 1941-ben felszentelt kígyósi római katolikus templom búcsúi körmenetét és a szentmisét Böjte Csaba atya vezette vasárnap délelőtt. A pusztán élő emberek pásztoráról, Sági Lajosról elnevezett kígyósi közösségi házban nyílt meg a Böjte Csaba ötlete alapján épült székelyhídi Szerelem-ösvényről készült képekből összeállított kiállítás, a fotókat Szekeres Béla, a kígyósi közösség tagja készítette.

Betyárok ostorcsattogtatásától volt hangos a kígyósi falunap

Fotó: Pozsgai Ákos

A Szerelem-ösvény célja, hogy kilenc állomáson keresztül kalauzolja végig a látogatókat a párkapcsolatok különböző fázisain az ismerkedéstől a házasságig. A ferences szerzetes személyesen mesélt a kígyósiaknak a Debrecentől egy karnyújtásnyira, a határ túloldalán található Székelyhídon megvalósult álmáról.

A hallgatóság mélyebb bepillantást kaphatott Böjte Csaba előadása nyomán Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatának romantikus és költői világába, hogy kettejük emléke, valamint a szerelem örök értékei továbbra is éljenek és inspiráljanak bennünket. – A szabadság szeretete mellett a szerelem és a költészet is kivesző félben van a mai világunkból. Ezért a Szerelem-ösvény létrehozásával, Petőfi Sándor vezetésével a házasságban beteljesedő szerelmet és az ezt megéneklő költészetére szeretnénk a figyelmét felhívni – mondta Böjte Csaba.

Az ösvény létrehozói a fiatalok és az idősebbek figyelmébe is ajánlják ezt az egyedülálló élményt, amely nemcsak a múltba kalauzol, hanem felébreszti a szerelem és a költészet iránti szeretetet is. A kiállítás megnyitója után a ferences szerzetes dedikálta A szerelem ösvénye, avagy Hogyan készüljünk az életre szóló házasságra című könyvét.

Sokan voltak kíváncsiak Oláh Sándor rendhagyó történelemórájára is, a magyar történelem érdekesebb eseményeiről, a XIX. századi betyár történetekről beszélt. A közösségi ház előtt a hírhedt karikás ostorokkal csattogtattak a hagyományőrző betyárok, akik bemutatták, hogy kell egy ifjú lányt elrabolni, de volt betyárolimpia is, ahol a hagyományőrző népi játékok mellett a családok is beszállhattak a betyárok versengésébe.