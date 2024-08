2023 októberében alakult meg a Ballószögi Ifjúsági Csoport (BIFI), mely Steiner Ádám Zsolt elnökletével működik. Bár Ádám nem helybéli, de sok szállal kötődik a nagyközséghez. Rengeteg barátja lakik a településen, és a helyi VR Expert élményházban dolgozik, így nagyon jól ismeri a helyi közösségi életet. Jelenleg a kecskeméti Neumann János Egyetemen mérnökhallgató.

A ballószögi fiatalok összefogtak, saját csoportot működtetnek

Fotó: Beküldött fotó

Megszólítják a fiatalokat

Ballószögön pezseg a közösségi élet, azonban a sokrétű kulturális és szórakoztató rendezvénypalettában a fiatalokat megszólító programok még hiányosak. Ezen korosztály bár csatlakozik a helyi fesztiválokhoz, ünnepekhez, de nem igazán érezhették eddig magukénak, mivel kis számban voltak olyan programelemek, melyekbe szívesen bekapcsolódtak.

Ennek orvoslására, kedvezve a saját korosztályuknak hívták életre a Ballószögi Ifjúsági Csoportot. A megalakulásukat és a mindennapi tevékenységüket mentorálja Farkas Amália, a faluház művelődésszervezője, aki sokrétű tapasztalatával hatékonyan támogatja Ádámék munkáját. Ráadásul Amália a fiatalos lendülete révén abszolút azonosulni tud a csoport nézőpontjaival, ötleteivel és lelkesedésével.

Örömmel csatlakoztak

Az elmúlt tíz hónap bizonyította, van létjogosultsága a csoportnak. A fiatalok örömmel csatlakoztak, jó érzés számukra egy olyan közösséghez tartozni, mely a korosztályukat képviseli. Hasonló az érdeklődési körük, és ha bármi problémájuk van, biztos, hogy más is küzd hasonló gondokkal. Mindezeken túl a saját szervezésű találkozókon, programokon szívesen töltődnek fel élményekkel.

Tehetséggondozás

A csapatnak van még egy fontos küldetése, szeretne teret adni a korosztályában a tehetségeknek. Így zenei téren már többen bemutatkozhattak a helyi rendezvényeken, énekesként és DJ-ként. A zene mellett természetesen más téren is adott a lehetőség arra, hogy bárki kibontakoztass tehetségét, akár kultúra vagy éppen sport területén.

Ifjúsági nap

A BIFI célcsoportja a 12–26 éves korosztály, jelenleg mintegy 25 főt számlál a csapat, fiúkat és lányokat egyaránt. A csapat nyitott, nemcsak a ballószögiekre számítanak, hanem a környékbeliekre is. A vezetőség Ádám vezetésével négy fő, de sok önkéntes is segíti a munkájukat a programok szervezésekor. A helyi támogatói vállalkozói kör és az önkormányzat is melléjük állt, szívesen támogatják a rendezvényeiket.