Több rövid előadást tartanak az állatvédelem területeiről a gyermekeknek, és számos helyre ellátogattak. Többek között megismerték a táborozók az állatorvosi rendelő munkáját, kilátogattak a Vadaskertbe, bemutatókon keresztül tekintettek be a rendőrségi és honvédségi munkakutyák és gazdáik mindennapi feladataiba, illetve a Bácsvakok vakvezető kutyáival is találkozhattak. Szabó Attila, az Argos vezetője kiemelte, hogy nem csak a szemléletformálást, hanem a látott szakmákon keresztül némi pályaorientációs élményt is szerezzenek a gyerekek. A vezető emellett kiemelten fontosnak tartja, hogy az egész hét arról szóljon, hogy a valós világban, távol az online tértől valódi személyes kapcsolatok, barátságok szülessenek a gyerekek között. Ezáltal egy csapattá kovácsolódjanak össze, ami segíti egymás elfogadását is.

Állatvédelmi tábort tartott a héten Kecskeméten az Argos Állatvédelmi Egyesület gyermekeknek

Fotó: Argos

Az Argos tábor zárónapja valódi különlegességet tartogatott a gyerekeknek: találkozhattak egy szirti sassal, amit kézbe is vehettek és megsimogathattak, valamint megismerkedhettek a ragadozó madár életmódjával.