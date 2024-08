Dr. Habil Fülöp Tamás rektor köszöntötte az aranydiplomájukat átvevő korábbi GAMF-hallgatókat. Kiemelte, hogy e napon hagyomány és jövő egyszerre van jelen köreikben, hiszen a GAMF idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Ez idő alatt egyetemmé válásával, folyamatos gyarapodásával, fejlődésével elismerést váltott ki a magyar felsőoktatásban, vállalati partnerek és a munkaerőpiac szereplőinek körében.

A Neumann János Egyetem GAMF Kara idén ünnepli az 1974-ben végzett kecskeméti hallgatók diplomaátadásának 50. évfordulóját

Fotó: Bús Csaba

Idén 1600 hallgató kezdi el tanulmányait az egyetemen, köztük mintegy ezren a GAMF Karon – ez a jövő, a folytatás – hangsúlyozta a rektor, és kiemelte, hogy a jelenlévők is hozzájárultak az intézmény mai ismertségéhez és elismertségéhez. A rektor kiemelte, hogy a GAMF-on az oktatóktól nemcsak szakmai tudást, de értéket is kaphattak, amit tovább vihettek pályafutásuk alatt az elmúlt 50 évben. – Pályájukkal, életútjukkal példaképek is a jelenlegi hallgatóink számára, és büszkék lehetnek arra, hogy részesei voltak, és részesei mai is az egyetem közösségének – mondta a rektor, és köszönetet mondott azért, amit az intézményért, a gazdaság és a társadalom fejlődéséért tettek az elmúlt évtizedekben.