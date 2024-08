– Az idei nyáron többször is hallhattunk arról, hogy áramfogyasztási csúcs van. Ez mit jelent pontosan?

– A nyári időszakot nézve most sorra döntjük a rekordokat. Látszik, hogy majdnem 7000 MW-os rendszerterhelési csúcsértékeket produkált a magyarországi fogyasztás az elmúlt hetek egy-egy órájában. Ezek elképesztő számok! A tanulságok kettősek a 10–15 évvel ezelőttiekhez képest. Egyrészt, elsősorban a légkondik miatt egy örökérvényűnek tartott trend dől meg: korábban télen produkáltunk kiugró csúcsfogyasztást, így a valaha mért legnagyobb terhelést is januárban sikerült beállítani. Mostanra viszont a nyarakon egyre nagyobb fogyasztási jelleggörbék adódnak, vagyis lassan helyet cserél a téli és a nyári fogyasztás. A másik, hogy a napon belüli csúcsidőszak is arrébb vándorol. Jellemzően ezek a mostani kiugró terhelések ugyanis az esti időszakban jelentkeznek, mivel ekkor minden lakásban mennek az elektromos berendezések, tévék, számítógépek, miközben már a világítás és még a légkondik is üzemelnek.

– Mi okoz áramfogyasztási csúcsot?

– Ezeket a csúcsokat a lakosság produkálja, és nem a nappali órákban fogyasztó ipar. Egyértelműen megugrottak a lakossági elektromos eszközök. Sokkal több a légkondi, és kényelmesebbek vagyunk, mint korábban. 10–15 éve nem éltünk még ennyire digitális életet sem.

– A nem rezsivédett cégek számára a nyári időszak ilyen szempontból jellemzően mennyire megterhelő? Például egy hotel vagy egy pláza számára, ahol a vendégektől elvárás, hogy a teljes épület hűtve legyen?

– Nagyon izgalmas kérdés, mivel itt sok mindenről nem szoktak beszélni. Az egyik, hogy a nagyobb cégek vagy plázák ugye tipikusan éves szerződést kötnek a villanyra, méghozzá hagyományosan úgynevezett teljes ellátás alapút. Ezek viszonylag drága szerződések, mert a mindenkori fogyasztási igényt lefedik valamilyen toleranciasávval. A cégek nem rezsivédettek, vagyis a szabadpiacról vásárolnak, éves fordulónappal. Ebben nagy kiszolgáltatottság van, hiszen a kereskedő biztonsági okból egy évre előre magasan áraz. Nem véletlen, hogy tavaly állami beavatkozás is történt ezekbe a szerződéses villanyárakba. A másik, hogy ezek a cégek igyekeznek saját termelőberendezést – jellemzően tetőre szerelt napelempaneleket – is rendszerbe állítani, ami csökkenti a külső, kereskedelmi áramvásárlás mértékét, és mivel házon belül van, nem terheli az áramot rendszerhasználati díj. Ám akinek van pénze ilyen beruházásra, az is rögtön szembesül vele, hogy a termelési meg a fogyasztási görbe gyakran eltér. Itt nagyon érdemes figyelni kifelé, az elosztó felé, hogy legyen úgynevezett visszwatt-védelem, ami nem engedi a közcélú hálózatra kimenni a feszültséget. Ellenkező esetben hatalmas bírságok lesznek! Fontos figyelni a kereskedővel fennálló szerződésünkre is, mert súlyos alulvételezési kötbér állhat be az év végével, sőt, arra is látni példát, hogy valakinek a kereskedője nem is tette lehetővé a saját napelem kiépítését. Jogilag ott is vannak továbbá bonyodalmak, hogy egy pláza, irodaház vagy akár egy ipartelep milyen módon adja tovább az áramot, ez az úgynevezett magánvezetékes villamosenergia-megosztás és a villamosenergia-továbbadás igen szigorú problémaköre. Ezek a saját villamosenergia-termelés nélkül is sokszor nehézkes szabályok, amikről sokan nem is tudnak, ha pedig felkerülnek a saját napelemek, akkor a saját termelést is át kell vezetni ezeken a szerződéseken. Sok cég esett bele már ennek a csapdáiba.