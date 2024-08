A hőség és a nyári időszak nem kedvezett a rendezvénynek, ugyanakkor érkeztek új árusok is – tudtuk meg Szőts Mónika szervezőtől. A havi egy alkalommal, vasárnap megrendezésre kerülő közösségi programon gyakran jótékonysági főzés is van, de a nagyon nagy melegben most nem főztek. Ha hűvösebb lesz, a következő alkalommal biztosan nem marad el – hangsúlyozta a szervező.

Újra kinyitotta kapuit az alvégi termelői és kézműves piac Baján

Fotó: Márton Anna

– A nyár mindig eklektikus, az időjárástól nagyon függ, hogy mekkora az érdeklődés. De nagyon sok új árusunk van, aminek nagyon örülök. Ez azt jelenti számunkra, hogy ennek híre van, az emberek szeretnek ide jönni erre a kézműves vásárra. Érdemes eljönni, mert nagyon színes a kínálat – mondta az Úticél Egyesület elnöke. Hozzátette, megjelennek a következő rendezvényen is, augusztus 16-án, a Mindennapi kenyerünk című ünnepen, mely Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva az új kenyér ünnepe.

A Mindennapi kenyerünk címmel augusztus 16-án a Halászati skanzenben nagyszabású programot tartanak. Délután három órától várják a látogatókat, és mindenki megsütheti ünnepi kenyerét.

Szőts Mónika, a Bajai Hajómalom Egyesület elnöke örömmel tájékoztatott az eseményről, melyen idén első alkalommal elkészítik a vármegye kenyerét. A megyében működő gazdák tisztított gabonájából megőrli a bajai hajómalom a lisztet, a lisztből készül a malmok kenyere és Bács-Kiskun vármegye kenyere. A malmok kenyere a környék öt malmából érkező lisztből látványos lisztösszeöntéssel indul. Ezt követően közös dagasztással készítik el a megszentelendő kenyeret.

Schindler Mátyás atya szenteli meg a kenyeret 18 órakor, utána a kenyeret szétosztják a látogatók körében némi feltét kíséretében. Nagyszabású kirakodóvásárral, ősgabona-bemutatóval is készülnek a szervezők. A Maszk bábszínház előadása 16 órakor, a Vasvarjú népi zenekar koncertje 17 órakor kezdődik. A vendégeknek lehetőségük lesz meglátogatni a Halászati Skanzent és a Hajómalmot.