Az Országzászló emlékműnél a Himnusz hangjaira vonták fel a nemzeti zászlót a Halasi Lovasbandérium tagjai, majd a Végh kúriában folytatódott a közös ünneplés. Seffer Attila római katolikus plébános az új kenyér megszentelését követően mindennapi kenyerünk tiszteletéről szólt, és arról a fáradtságos munkáról, ahogy az asztalokra. Honti Irén evangélikus lelkész a kenyérre adott áldás után a jézusi lelkület egységéről, a szeretetről és az örömről szólt igehirdetésében. Friebert Tibor baptista lelkipásztor is megáldotta az új kenyeret, és a rajta keresztül áradó, Jézus életmegtartó erejéről beszélt és az iránta érzett hála fontosságáról. Bocskorás Bertalan református elnök-lelkész az kenyérre adott áldás után áldást kért a nemzet születésnapját együtt ünneplőkre és azokra is, akik azért dolgoznak, hogy a mindennapi kenyerünk az asztalra kerüljön. Az ünnepség résztvevői megkóstolták az új kenyeret, amit idén a Kalmár Pékség készített.

A Thorma János Múzeumban új fotókiállítás nyílt meg az államalapítás ünnepén

Fotó: Pozsgai Ákos

A Végh kúria pajtájában Búza, kenyér, élet címmel nyílt fotókiállítás, amely a Thorma János Múzeum fényképgyűjteményéből válogatás az első világháború előtt aratásokról, amikor még kaszával és sarlóval takarították be a gabonát. Palásti Károly gimnáziumi tanár megnyitóbeszédében emlékeztetett, hogy ekkor a nemzeti jövedelem 63 százalékát adta a mezőgazdaság és körülbelül ilyen arányú volt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma is. A tárlatot később Juhász Mihály történész, muzeológus a kiállítás készítője részletesebben is bemutatta az érdeklődőknek.

Az ünnepi műsort Juhász Eszter néptáncpedagógus vezetésével a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola legkisebb tagjainak hagyományőrző táncos bemutatója zárta.