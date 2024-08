A művelődési házban kezdődő műsorfolyam első egy órája elsősorban az unokáikkal érkező nyugdíjasokat és a gyerekeket szögezte a székekhez. A Szent Mihály Szekere Vándorszínház „Láng van szívemben, égbül eredt láng...” című zenés színdarabja könnyed előadásmódja azért mindent összevetve kicsit megtévesztő volt. A társulat a közismert magyar dallamok mellett Petőfi verseket prózában és zenében is bemutatott. A népszerű daljáték – és opera részletek mellett Kodály népdalfeldolgozásainak megszólaltatása a komolyabb és a könnyedebb műfaj határait – élvezetes stílusban, a közönség nagy megelégedésére – feszegette.

Együtt táncoltak a dusnokiak

Fotó: Zsiga Ferenc

A hivatásos művészeket a színpadon a dusnoki Hagyományőrző Asszonykórus váltotta, ezúttal is teret engedve a település egyik legidősebb aktív polgárának, Holdas Eszti néninek, aki az énekszámokat szavalattal színesítette.

A dusnoki új búzából készült új kenyeret a hagyományok szerint a falu plébánosa, Kiss József áldotta meg, majd a frissen sült, ropogós kenyeret kóstolásra kínálták a résztvevőknek.

Már este hét óra körül járt az idő, amikor a művelődési ház előtti lezárt utcaszakaszon megkezdődött az idén 15. születésnapját ünneplő, délszláv és magyar zenét egyaránt játszó helyi Zabavna Industrija zenekar fellépése. A zenekart és a közönséget Bényi Emese, a művelődési ház vezetője köszöntötte.

A koncerttel egybekötött utcabálra a zenekar egykori tagjait is meghívták, így egy jó ideig a régebbi és a jelenlegi tagok örömzenéjükkel együtt szórakoztatták a már az első percekben táncra perdült közönséget. Ám, hogy az ünnepeltek maguk is részesei lehessenek a szülinapi bulinak, egy idő után már a vendég mohácsi Planina zenekarral felváltva húzták a talpalávalót az ekkor már több száz főnyi bálozónak.

Aki távolabbról szemlélte az eseményeket, az a hatalmas tapsból és kurjongatásokból értesülhetett arról, hogy Bényi Emese, a művelődési ház vezetője az önkormányzat nevében átnyújtotta a születésnapi tortát Pozsonyi Dávodnak, az együttes vezetőjének. Az elismerés eme megnyilvánulása nem ért meglepetésként bennünket, hiszen a délszláv identitását évszázadok óta őrző településen szinte nincs olyan zenés-táncos rendezvény, társas összejövetel, beleértve az éves tamburafesztiválokat is, amelyeken a hosszú évek során azért kisebb változásokon átesett Zabavna Industrija ne lépett volna fel. Ezeket a személyi változásokat egy-egy délszláv nóta előtt Pozsonyi Dávid részletesen is ismertette, így a szülinapos zenekar eddigi életútja azok előtt is kibontakozott, akik először hallották őket.